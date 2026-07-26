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Нефтяной удар и украинский сценарий: эксперт предупредил Казахстан о выборе

Нефтяной удар и украинский сценарий: эксперт предупредил Казахстан о выборе Всю неделю перед поездкой президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Омск для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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