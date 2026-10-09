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Регионы России

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Российская лыжница Арина Каличева получила нейтральный статус от FIS

Российская лыжница Арина Каличева получила нейтральный статус от FIS

Нейтральный статус позволяет 24-летней спортсменке выступать на международных стартах без использования национальной символики.

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