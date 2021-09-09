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Звезда Джеймса Бонда Пирс Броснан и его жена отметили 25 лет совместной жизни

Звезда Джеймса Бонда Пирс Броснан и его жена отметили 25 лет совместной жизни

Сложно налюбоваться 65-летним Пирсом Броснаном и его 54-летней женой Кили Шей Смит, которые выглядят как будто только вернулись из медового месяца, а ведь недавно пара отметила 25 лет совместной жизни! Будущие супруги познакомились в 1994 году, в то время Кили Шей работала журналисткой и встретила Пирса на светской вечеринке Через семь лет отношений пара решила связать себя узами брака, поженившись на родине актёра – в Ирландии У пары двое сыновей: Дилану сейчас 21, а Парису 17 лет Вся семья в сборе Спустя столько лет они сумели сохранить в отношениях не только уважение и дружбу, но даже романтику Пирс говорит, что его жена обладает особенной силой: «Когда Кили смотрит на меня, земля уходит из-под ног».

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