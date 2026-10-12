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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гурцкая про пост спортдиректора «Балтики»: «Если придет сын – это не просто победа Талалаева, это клуб вывесил белый флаг»

Тимур Гурцкая порассуждал на тему поиска «Балтикой» нового спортивного директора. – Уход Маргаряна означает усиление позиций Талалаева? – Очень важно, кого «Балтика» возьмет теперь.

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