Страна и люди

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Вмешаться нельзя остаться в стороне: где поставим запятую?

Вмешаться нельзя остаться в стороне: где поставим запятую?

законодательно прописать, что в случае самообороны или защиты других граждан от нападения с того, кто вступает в противостояние с хулиганами или неадекватными придурками будет снята любая ответственность за любой причиненный нападавшим вред.

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