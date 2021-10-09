Вмешаться нельзя остаться в стороне: где поставим запятую?

законодательно прописать, что в случае самообороны или защиты других граждан от нападения с того, кто вступает в противостояние с хулиганами или неадекватными придурками будет снята любая ответственность за любой причиненный нападавшим вред.
законодательно прописать, что в случае самообороны или защиты других граждан от нападения с того, кто вступает в противостояние с хулиганами или неадекватными придурками будет снята любая ответственность за любой причиненный нападавшим вред.
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