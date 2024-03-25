Какие выводы напрашиваются после открытия второго фронта в Центрально-Чернозёмном районе

Украина открыла второй фронт в Белгородской, Курской и отчасти Брянской областях. Причём территории не только обстреливаются, но с некоторых пор и подвергаются нападениям моторизованных частей ВСУ с примазавшимися к ним так называемыми РДК*, ЛСР* и батальоном «Сибирь»*.