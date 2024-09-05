Сбер подписал Соглашения о сотрудничестве с регионами Дальнего Востока

В четверг, 5 сентября, в рамках Восточного экономического форума, что проходит во Владивостоке, президент Сбера Герман Греф подписал четыре Соглашения о взаимном сотрудничестве с регионами Дальнего Востока.
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