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Ольга Романив: 4 перемены в поведении мужчины, которые должны насторожить

Ольга Романив: 4 перемены в поведении мужчины, которые должны насторожить

Многие женщины уверены, что измену мужчины можно распознать только по очевидным признакам: он стал чаще задерживаться на работе, начал класть телефон экраном вниз, от него пахнет чужими духами или на рубашке вдруг оказался след от мейкапа.

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