United Airlines заключила предварительный трудовой договор с пилотами с повышением зарплаты на 40%

United Airlines и ее профсоюз пилотов договорились о предварительном трудовом соглашении, которое включает повышение заработной платы на целых 40,2% в течение четырех лет, что положило конец месяцам напряженных переговоров и пикетов в аэропорту.
United Airlines и ее профсоюз пилотов договорились о предварительном трудовом соглашении, которое включает повышение заработной платы на целых 40,2% в течение четырех лет, что положило конец месяцам напряженных переговоров и пикетов в аэропорту.
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