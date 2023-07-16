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United Airlines заключила предварительный трудовой договор с пилотами с повышением зарплаты на 40%

United Airlines заключила предварительный трудовой договор с пилотами с повышением зарплаты на 40%

United Airlines и ее профсоюз пилотов договорились о предварительном трудовом соглашении, которое включает повышение заработной платы на целых 40,2% в течение четырех лет, что положило конец месяцам напряженных переговоров и пикетов в аэропорту.

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