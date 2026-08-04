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Путин подписал закон, запрещающий иностранцам обратный выкуп активов в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий иностранным инвесторам, покинувшим российский рынок после начала специальной военной операции в 2022 году, осуществлять обратный выкуп акций и долей в российских компаниях.

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