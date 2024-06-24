Знаете ли вы, почему вождение опасно для зрения

Возможно, вы мало задумываетесь о том, что испытываете стресс во время вождения. Безаварийное вождение требует от водителя высокой степени концентрации, задействования всех когнитивных функций нашего организма, таких как зрение, осязание, слух, не говоря уже о мыслительных процессах в процессе.
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