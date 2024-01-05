Минобороны: ВС России за неделю нанесли 41 групповой удар по объектам на Украине

Российские войска за неделю нанесли 41 групповой и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса (ВПК), военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и топливным базам.
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