Сталин создаёт основы нового справедливого мира

Черчилль, Рузвельт и Сталин на Ялтинской конференции Общая ситуация К открытию Крымской конференции для всех было очевидно, что Красная Армия стала решающей силой, способной уничтожить гитлеровскую Германию.
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