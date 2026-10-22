« Лейкерс » начали сезон-2026/27 с крупной победы над «Голден Стэйт» – 127:105. Новобранец команды центровой Уокер Кесслер реализовал все 12 из 12 попыток с игры и закончил матч с 26 очками, 9 подборами и 2 блок-шотами.
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