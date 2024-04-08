В подразделении военной полиции ВВО в Забайкалье организована подготовка служебных собак

Военнослужащие обучают своих «четвероногих друзей» выполнению служебных команд, преодолению препятствий, а также действиям при вторжении нарушителя на охраняемые объекты с одновременной выработкой навыков по охране хозяина.
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