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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Порция профессиональных и околопрофессиональных дат со всего мира

Порция профессиональных и околопрофессиональных дат со всего мира. Не забудьте поздравить причастных ➡️ День санитарно-эпидемиологической службы РФ — вкупе с ростом ковида начинаем чаще мыть руки и заботимся о себе и своих близких ➡️День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности и День рождения "Гринпис" — вот бы здорово сегодня немножко прибраться в мире: подобрать мусор, не раскидывать всякий хлам, а потом, конечно, беречь природу МАТЬ НАШУ! ➡️ Всемирный день осведомленности о лимфоме — план только один: фокус на здоровье и здоровом образе жизни.

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