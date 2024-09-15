Порция профессиональных и околопрофессиональных дат со всего мира. Не забудьте поздравить причастных ➡️ День санитарно-эпидемиологической службы РФ — вкупе с ростом ковида начинаем чаще мыть руки и заботимся о себе и своих близких ➡️День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности и День рождения "Гринпис" — вот бы здорово сегодня немножко прибраться в мире: подобрать мусор, не раскидывать всякий хлам, а потом, конечно, беречь природу МАТЬ НАШУ! ➡️ Всемирный день осведомленности о лимфоме — план только один: фокус на здоровье и здоровом образе жизни.