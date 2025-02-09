ВСУ попытались четыре раза атаковать Энергодар с помощью дронов-камикадзе

Временно исполняющий обязанности главы администрации Энергодара Максим Пухов сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли четыре попытки атаки города – спутника Запорожской АЭС с помощью дронов-камикадзе.
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