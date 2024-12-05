🖼 В Гурзуфе возложили цветы к памятнику художника Константина Коровина 5 декабря на Южнобережье Крыма отмечают 163-летие со дня рождения первого русского импрессиониста.
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🖼 В Гурзуфе возложили цветы к памятнику художника Константина Коровина 5 декабря на Южнобережье Крыма отмечают 163-летие со дня рождения первого русского импрессиониста.