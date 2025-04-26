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Дальше сами: Россия разрывает соглашение по Баренцеву морю. К чему это приведёт?

Дальше сами: Россия разрывает соглашение по Баренцеву морю. К чему это приведёт?

Россия разорвала соглашения о сотрудничестве в Баренцевом море с Норвегией, Финляндией и Швецией, а также расторгает договорённости в области чрезвычайных ситуаций со странами - участницами Совета Баренцева/Евроарктического региона.

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