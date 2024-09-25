Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В новый пакет военной помощи США Украине вошли кассетные бомбы

В новый пакет военной помощи США Украине вошли кассетные бомбы

США отправят на Украину кассетные бомбы, а также боеприпасы для РСЗО HIMARS и ракеты Javelin. Об этом сообщил госсекретарь страны Энтони Блинкен, рассказавший, что включает в себя новый пакет военной помощи.

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