Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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SHOT: над Брянском произошло минимум десять взрывов

SHOT: над Брянском произошло минимум десять взрывов

Над Брянском произошло минимум десять взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. «Очевидцы рассказали SHOT, что насчитали от 10 до 15 взрывов в Советском районе Брянска», — говорится в сообщении, опубликованном в 2:57 по московскому времени.

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