Сцены с наркотиками в кино и книгах не будут считать пропагандой

Говорить про наркотики и изображать наркоманов в произведениях искусства можно будет только с одновременным упоминанием о пагубном влиянии таких веществ на человека, а также об уголовной ответственности за незаконный оборот дури.
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