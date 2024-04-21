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Парламентская газета

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Сцены с наркотиками в кино и книгах не будут считать пропагандой

Сцены с наркотиками в кино и книгах не будут считать пропагандой

Говорить про наркотики и изображать наркоманов в произведениях искусства можно будет только с одновременным упоминанием о пагубном влиянии таких веществ на человека, а также об уголовной ответственности за незаконный оборот дури.

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