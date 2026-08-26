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Пряное масло с тройной наценкой и туманные роли: как Меган Маркл штурмует бизнес и кино

Пряное масло с тройной наценкой и туманные роли: как Меган Маркл штурмует бизнес и кино

Британская пресса снова увлечена слухами вокруг четы Сассекских: таблоиды вовсю обсуждают возможный временный переезд принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию ради местной школы для детей, а публика в Ричмонде высматривает герцогиню в ресторанах.

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