Пряное масло с тройной наценкой и туманные роли: как Меган Маркл штурмует бизнес и кино

Британская пресса снова увлечена слухами вокруг четы Сассекских: таблоиды вовсю обсуждают возможный временный переезд принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию ради местной школы для детей, а публика в Ричмонде высматривает герцогиню в ресторанах.