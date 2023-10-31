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Депутат бундестага Быстрон затронул тему атаки ВСУ на Крым немецкими дронами

Депутат бундестага Быстрон затронул тему атаки ВСУ на Крым немецкими дронами

Депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон обратился к представителям правительства с вопросом о том, известно ли ему об атаках ВСУ на Крым с помощью немецких беспилотников.

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