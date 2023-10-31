Депутат бундестага Быстрон затронул тему атаки ВСУ на Крым немецкими дронами

Депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон обратился к представителям правительства с вопросом о том, известно ли ему об атаках ВСУ на Крым с помощью немецких беспилотников.
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