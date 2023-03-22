Очень интересная статистика - В пересчёте на деньги, потери "жнецов" США вылились в минимальную сумму $1,8 млрд. Неплохо...

На сегодняшний день официально известно о 62 (sic!) случаях потери ВВС США разведывательно-ударных БПЛА MQ-9 Reaper: — Инцидент при посадке (жесткая посадка на полосу или отскок, причина не раскрывается) — 8 случаев; — Погодные факторы — 2; — На учениях (причина не раскрывается) — 5; — Отказ систем или техническая неисправность — 23; — Ошибка оператора — 10; — Потеря связи — 2; — По неустановленным причинам — 3; — Сбиты - 6; — Крымский "Жнец", откеросинен — 1; — Потерян при взлете (причина не раскрывается) — 1; — Столкновение с другим БПЛА над Идлибом — 1; Таким образом, основными причинами потерь дорогостоящих БПЛА являются техническая неисправность и ошибка оператора.