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Newly Formed Lake Threatens 2nd Flood At Nepal-Tibet Disaster Zone

Newly Formed Lake Threatens 2nd Flood At Nepal-Tibet Disaster Zone

Newly Formed Lake Threatens 2nd Flood At Nepal-Tibet Disaster Zone A rapidly expanding dammed lake above a Nepal-Tibet flood zone poses a severe new threat to Gyirong Port, where hundreds of people remain unaccounted for following an initial catastrophic surge.

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