Путин не возражает против отправки европейских войск на Украину, заявил президент США

МОСКВА, 24 февраля, ФедералПресс. Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин в беседе с ним высказался о возможности размещения европейских войск на Украине в рамках мирного соглашения.
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