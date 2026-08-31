Путин назвал ВЭФ пространством конструктивного диалога власти и бизнеса

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 1-4 сентября.
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