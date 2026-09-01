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Китай провел испытания двусторонней лазерной связи между Землей и Луной

Китай провел испытания двусторонней лазерной связи между Землей и Луной

Лазерная связь имеет колоссальное преимущество перед традиционной радиосвязью: больше скорость, шире полоса пропускания, выше безопасность и компактнее оборудование.

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