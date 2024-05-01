Выбор запорной арматуры при проектировании трубопроводных систем Сергеева ТатьянаПравильный выбор запорной арматуры – важный этап проектирования трубопроводной системы, так как эта арматура существенно влияет на производительность всей системы.
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