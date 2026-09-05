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Пятый канал

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Умер осужденный за педофилию актер Крис Лэнгхэм из сериала «В гуще событий»

Умер осужденный за педофилию актер Крис Лэнгхэм из сериала «В гуще событий»

Английский актер и сценарист Крис Лэнгхэм, известный по роли министра Хью Эббота в политической сатире «В гуще событий» (The Thick of It), скончался в возрасте 77 лет.

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