Рисунки к Новому году. Самые простые и яркие изображения — пошаговая инструкция

Новый год — семейный праздник. Готовясь к нему, родители вместе с детьми выбирают украшения для квартиры, наряжают елку, покупают подарки и занимаются творчеством — делают поделки, елочные игрушки или рисуют.
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