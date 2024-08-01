Жители Екатеринбурга направили жалобу на точечную застройку Путину и Бастрыкину

Жители микрорайона Пионерский в Екатеринбурге направили президенту России Владимиру Путину и главе Следственного комитета страны Александру Бастрыкину жалобу с просьбой прекратить точечную застройку компании "Астон.
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