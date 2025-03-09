Дрон победы. Вслед за наводящим ужас «мопедом» на Украину отправляется «эмка»

Новые виды «Гераней» стали полной неожиданностью для ВСУ Алексей Михайлов Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press В ночь на 5 марта ВС РФ вновь нанесли массированный удар «Геранями» по району Одессы.
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