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В России указали на избирательность подхода генсека ООН по Украине

В России указали на избирательность подхода генсека ООН по Украине

  Постпредство России при ООН указало на избирательность подхода Гутерриша по Украине Постоянное представительство России при ООН указало на то,  Постпредство России при ООН указало на избирательность подхода Гутерриша по Украине Постоянное представительство России при ООН указало на то, что генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерриш, заявивший ранее о том, что референдумы в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях не могут быть приняты, использует тот же избирательный подход по украинской тематике, что и Запад, сообщает РИА Новости.

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