Культурно-патриотический фестиваль «Русские меняют мир» проходит в Петербурге

Культурно-патриотический фестиваль «Русские меняют мир» открылся в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» 23 февраля, в День защитника Отечества, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.
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