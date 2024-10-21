Министерство образования объявляет конкурс «Национальная молодежная премия»

Молодежь, молодежные организации и работники молодежного сектора приглашаются к участию в конкурсе «Национальная молодежная премия 2024», объявленном Министерством образования и исследований и Национальным агентством по делам молодежи.
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