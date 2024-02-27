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Форму и знаки отличия силовых ведомств призвали запретить продавать в интернете

Форму и знаки отличия силовых ведомств призвали запретить продавать в интернете

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть вопрос о запрете продажи через интернет любых предметов, связанных с деятельностью современных силовых служб, если эти предметы не представляют коллекционного или исторического интереса.

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