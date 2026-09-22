Сбежавшие в США иноагенты подстрекают сепаратистские идеи в Бурятии. Эти попытки обречены на провал, ведь среди Героев России, получивших это звание за время СВО, больше всего жителей республики.
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