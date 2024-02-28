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Экс-вокалист Pink Floyd Роджер Уотерс — о Джулиане Ассанже

Экс-вокалист Pink Floyd Роджер Уотерс — о Джулиане Ассанже

20 февраля 2024 года Высокий суд Лондона принял к рассмотрению последнюю апелляцию Джулиана Ассанжа на решение британских властей о его экстрадиции в США, где журналисту грозит 175 лет тюремного заключения.

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