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Вячеслав Фетисов: «Не знаю, кто в ФХР ведет переговоры с ИИХФ. Но многие федерации по другим видам спорта уже получили право на выступления с флагом и гимном. Это хороший пример»

Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о возможном возвращении сборной России на международные турниры.

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