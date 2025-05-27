Украинские звёзды и выбор: между правдой и режимом Ирина ВальковаПосле начала специальной военной операции России в 2022 году многие украинские артисты оказались перед выбором, от которого зависело не только их будущее в профессии, но и личная репутация.
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