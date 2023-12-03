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Россия ударила по одному из столпов современной западной идеологии сатанизма

Россия ударила по одному из столпов современной западной идеологии сатанизма

Несмотря на всю медийно-информационную накачку темы запрета ЛГБТ-движения в стране со стороны патриотической общественности, честно говоря, не верил (слишком долго мы заигрывали с нашими “партнёрами” в идеологии, политике, экономике, финансах, спорте и т.

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Комментарии
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Евгений МакЛауд
ух автор раздухарился)) К истокам, вот когда из правительства, совета федерастов, г прости господи д, вшэ и расхнилов заднеприводных в лечебницы отправят, вот тогда можно про истоки начинать говорить. А пока пэсков умиляется на балет нуриев, пидорасы могут спать спокойно
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