Россия ударила по одному из столпов современной западной идеологии сатанизма

Евгений МакЛауд

ух автор раздухарился)) К истокам, вот когда из правительства, совета федерастов, г прости господи д, вшэ и расхнилов заднеприводных в лечебницы отправят, вот тогда можно про истоки начинать говорить. А пока пэсков умиляется на балет нуриев, пидорасы могут спать спокойно