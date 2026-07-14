Возвращение Холанда в Норвегию вызвало вирусное обсуждение в Сети: выбирают имя еноту

Норвежский нападающий Эрлинг Холанд вернулся на родину после триумфального, хотя и завершившегося поражением, чемпионата мира, но внимание болельщиков и прессы мгновенно переключилось с футбольных подвигов сборной на необычный сувенир, который спортсмен привез с собой из Далласа .