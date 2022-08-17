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Ежегодный праздник "Медовое раздолье" подарит гостям море развлечений и активностей

Ежегодный праздник "Медовое раздолье" подарит гостям море развлечений и активностей

Насыщенная программа ждет гостей и участников ежегодного сезонного праздника "Медовое раздолье" (0+), который отметят в селе Анучино в субботу, 27 августа с 12.

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