В сети завирусился ролик из Москвы, который поверг западных обывателей в культурный шок. Видео

Галина Дьячина у нас много сейчас красивых городов..с прекрасной архитектурой..блогеров удивляет многое ..так как на западе очень много врут о нас

tsan tsan До чего же тупы и злы те, кто твердит , что Москва - не русский город. Жаль мне вас.