На западе Безусловно, во всемирной паутине гуляет огромное количество роликов, снятых в нашей стране.
В сети завирусился ролик из Москвы, который поверг западных обывателей в культурный шок. Видео
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Галина Дьячина
у нас много сейчас красивых городов..с прекрасной архитектурой..блогеров удивляет многое ..так как на западе очень много врут о нас
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10 час.
tsan tsan
До чего же тупы и злы те, кто твердит , что Москва - не русский город. Жаль мне вас.
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4 час.
Босс БОСС
Три года подряд летом катаюсь по России. Ставрополь, Челябинск, Махачкала, Дербент, Тольятти, Сургут, Краснодар, Пятигорск, Грозный, Железноводск, Нижневартовск, Владикавказ, Волгоград. Это малый перечень городов, в которых можно пройтись днем и увидеть настолько красивых людей (дети, подростки, мужчины, женщигы), что в любой стране будет подражанием
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2 час.
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