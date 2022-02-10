Строительная фирма организовала свалку посреди жилого района

На Старой Кукковке растет гора из отходов. Надзорный орган грозит судом тем, кто на это жалуется Текст, фото: Георгий Чентемиров Жители двух улиц Петрозаводска уже третий месяц безуспешно пытаются остановить разрастание свалки возле своих домов.
На Старой Кукковке растет гора из отходов. Надзорный орган грозит судом тем, кто на это жалуется Текст, фото: Георгий Чентемиров Жители двух улиц Петрозаводска уже третий месяц безуспешно пытаются остановить разрастание свалки возле своих домов.
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