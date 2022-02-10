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  • Мария
    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

Строительная фирма организовала свалку посреди жилого района

На Старой Кукковке растет гора из отходов. Надзорный орган грозит судом тем, кто на это жалуется Текст, фото: Георгий Чентемиров Жители двух улиц Петрозаводска уже третий месяц безуспешно пытаются остановить разрастание свалки возле своих домов.

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