Axios: Трамп разгневан заявлениями Нетаньяху о поставках F-35 Турции

www.globallookpress.com/Sgt. Jose Angeles/U.S. Marine Президент США Дональд Трамп остался недоволен тем, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News раскритиковал планы американского лидера продать истребители F-35 Турции.
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