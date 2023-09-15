Энциклопедия Техники

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Сколько работника премиями не корми, он всё равно в лес смотрит

Сколько работника премиями не корми, он всё равно в лес смотрит

﻿﻿Вставать. Кофе. Работать. Он закрыл глаза – вдруг рядом послышался чих. О черт, Боже мой! Почти пропустил.

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