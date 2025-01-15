Байден готовится вывезти из Белого дома несколько грузовиков с секретными документами Президент США Джо Байден, срок полномочий которого подходит к концу, активно собирает вещи.
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Байден готовится вывезти из Белого дома несколько грузовиков с секретными документами Президент США Джо Байден, срок полномочий которого подходит к концу, активно собирает вещи.
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